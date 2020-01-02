Новые социальные статусы в России: зожники, инфоцыгане и «либералы» против «ватников»

Фото: Максим Платонов

Уходящее в историю десятилетие ознаменовалось в России появлением невиданных прежде субкультур и социальных групп. Общество продолжало дробиться, а образ жизни молодых россиян — «диверсифицироваться». «Реальное время» вспомнило, какие новые социальные статусы возникли в стране за минувшее десятилетие.

Блогеры

Конечно, интернет-дневники и их авторы появились намного раньше, однако в нулевые и особенно девяностые годы это явление не было столь массовым. Во-первых, доступ к интернету был далеко не у всех, во-вторых, выбор платформ для ведения блогов ограничивался по большому счету «Живым журналом», который с приходом множества социальных сетей отошел на задний план. В десятые годы в нашу жизнь плотно вошли социальные сети «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм», YouTube, а также мессенджеры, представляющие собой еще и блог-платформы с авторскими каналами на любой вкус.

Самые популярные авторы, имеющие сотни тысяч и миллионы подписчиков, успешно монетизируют свою популярность. К примеру, скандально известный музыкант Сергей Шнуров в интервью говорил Алексею Пивоварову, что рекламный пост в его «Инстаграме» стоит 4,5 миллиона рублей.

Популярность ведущих блогеров, их большие и относительно легкие заработки привели к тому, что современные дети мечтают не о том, чтобы стать космонавтами, пожарными, учителями или врачами, а именно о блогерской стезе. Логика простая: занимаешься любимым делом (играешь в компьютерные игры, путешествуешь или обозреваешь косметику), а тебе за это неплохо платят. В городах даже появились школы блогеров для детей. Нам еще только предстоит узнать, к чему приведет эта тенденция.

Популярность ведущих блогеров, их большие и относительно легкие заработки привели к тому, что современные дети мечтают стать не космонавтами, пожарными, учителями или врачами, а именно блогерами. Фото Максима Платонова

Инфобизнесмены/инфоцыгане/коучи

«Если не можешь заработать в своей профессии сам — попробуй обучить ей других. Возможно, это окажется выгоднее». Примерно так мыслит огромная армия инфобизнесменов и коучей, которых иногда пренебрежительно называют инфоцыганами. Это люди, которые считаются (как минимум среди самих себя) выдающимися экспертами в какой-либо области и желают поделиться своими знаниями. Разумеется, в обмен на деньги.

Стоимость билетов на их лекции, семинары и вебинары зависит от статуса коуча и порой доходит до нескольких десятков тысяч рублей. Скажем, за вход в московский спорткомплекс «Олимпийский», где в сентябре 2018-го состоялась лекция бизнес-тренера Тони Роббинса, платили от 30 до 500 тысяч рублей. Как отчитались организаторы тренинга, им удалось продать 26 тысяч билетов.

Люди платят инфоцыганам за, как им кажется, сакральные знания о способах достижения успеха и богатства. Стоит ли говорить, что в большинстве случаев информация, полученная на подобных семинарах, остается лишь набором слов. Единственными, кто и правда хорошо зарабатывает благодаря бизнес-тренингам, остаются сами коучи.

Стоимость билетов на лекции, семинары и вебинары зависит от статуса коуча и порой доходит до нескольких десятков тысяч рублей. Фото osipova.me

Зожники, пэпэшники и фитоняши

Здоровый образ жизни (ЗОЖ), правильное питание (ПП) и культ красивого тела — еще одна тенденция, характерная для России десятых годов XXI века. В стремлении повысить качество и продолжительность жизни многие ринулись в тренажерные залы, магазины спортивного инвентаря и супермаркеты здоровой еды. В социальных сетях ежедневно запускаются все новые марафоны, участники которых берут обязательство неделю, месяц, а то и год не употреблять алкоголь или сахар и не пропускать тренировки и регулярно отчитываются перед подписчиками об успехах. Конечно, не всем хватает терпения и силы воли, чтобы не «соскочить» с нового образа жизни через некоторое время, однако тех, кто все же смог поменяться, в Сети немало. В соцсетях сформировалась целая субкультура «фитоняш» — молодых людей обоих полов, создавших идеальное тело, фотографии которого собирают тысячи лайков.

Бизнес молниеносно отреагировал на новую моду. К услугам тех, кто решил поменяться, армия персональных спортивных тренеров, диетологов, а также рестораны здоровой еды, которые за немалые деньги готовы предоставить готовые наборы блюд на каждый день, сбалансированные по калориям, содержанию белков, жиров и углеводов, витаминам и микроэлементам.

Здоровый образ жизни, правильное питание и культ красивого тела — еще одна тенденция, характерная для России десятых годов XXI века. Фото Максима Соколова

Марафонцы, велосипедисты, триатлеты

Иногда любовь к здоровому образу жизни, которая начинается с коротких пробежек или велопрогулок по ближайшему парку, переходит в стадию фанатизма. Человек входит во вкус и начинает наращивать еженедельный беговой километраж до невероятных, с точки зрения обычного человека, величин. Со временем он доходит до любительских соревнований (тех самых, из-за которых в крупных городах время от времени перекрывают дороги, раздражая автолюбителей), где готов платить деньги лишь за возможность пострадать за «зожную правду» в компании таких же, как он. Ну и за медаль, которую на подобных мероприятиях вручают всем, кто смог финишировать.

Несмотря на то, что на первый взгляд беговой марафон — занятие не из приятных, с каждым годом число тех, кто стремится его преодолеть, только возрастает. Любительских соревнований проводится все больше, увеличивается и количество их участников. Возможно, это связано с тем, что бег — один из самых доступных видов спорта, не требующий дорогостоящего инвентаря и экипировки: по большому счету нужна только пара кроссовок с хорошей амортизацией. Чего не скажешь о велоспорте. Это хобби обходится дороже, поскольку стоимость относительно приличного велосипеда начинается от 20 тысяч рублей и может доходить до нескольких сотен тысяч, а иногда переваливает за миллион.

Самые же фанатичные любители наматывать километры становятся триатлетами. Участники соревнований по этому виду спорта должны преодолеть часть дистанции вплавь, часть — на велосипеде и часть — бегом. Главным достижением триатлета становится преодоление дистанции ironman (в переводе с английского — железный человек), включающей около 4 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42 км бегом. Чтобы получить статус железного человека, на все про все нужно затратить не более 17 часов. Преодолеть такую дистанцию может только очень хорошо подготовленный спортсмен, после как минимум года изнурительных тренировок.

Одним из российских центров бега и триатлона по праву считается Татарстан. Именно здесь проводится самый массовый из нестоличных Казанский марафон, который является центральным стартом целой серии спортивных событий под общим брендом Timerman.

Одним из российских центров бега и триатлона по праву считается Татарстан. Фото Ирины Анисимовой

Коворкинги, лофты, арт-пространства и их обитатели — фрилансеры

Примерно с начала десятилетия в России вошли в моду разного рода коворкинги, лофты и арт-пространства. Здесь можно встретить фрилансеров всех мастей, которые работают на себя, а потому не посещают офис, но при этом не любят или не могут работать дома. Это дизайнеры, копирайтеры, ремесленники, фотографы, программисты и представители множества других современных профессий. Для них важно, чтобы пространство для совместной работы было обеспечено доступом к кофе и интернету, имело современный интерьер (в идеале — с куском неоштукатуренной кирпичной стены, поэтому для лофтов прекрасно подходят здания бывших фабрик и заводов, как «Алафузовские мануфактуры» в Казани и «Красный октябрь» в Москве).

В лофтах и коворкингах непременно должны проводиться образовательные и развлекательные мероприятия. Разумеется, аренду рабочего места в подобном пространстве надо оплачивать. В Казани популярность коворкингов в последние годы растет, и эксперты предрекают, что в ближайшее время тенденция сохранится.

В коворкингах можно встретить фрилансеров всех мастей, которые работают на себя, а потому не посещают офис, но при этом не любят или не могут работать дома

Хипстеры и хайпбисты

В десятые годы на смену многочисленным субкультурам нулевых и девяностых (эмо, готам, скинхедам и другим) пришли хипстеры. Довольно разношерстная группа молодежи, объединенная не любовью к музыке определенных стилей, а отношением к жизни и, пожалуй, манерой одеваться. Хипстеры любят современное искусство, самокаты и гироскутеры, гаджеты, носят бороды и очки, мешковатые свитеры, набивают на теле цветные татуировки и подворачивают штаны. Это, как правило, люди творческих профессий, нередко — обитатели коворкингов.

В последние годы на смену хипстерам начали приходить хайпбисты. Их отличительной чертой является следование модным тенденциям, в частности — «поклонение» одежде и обуви определенных брендов. На одежду, способную подчеркнуть статус владельца, хайпбист готов потратить последние деньги.

Хипстеры любят современное искусство, самокаты и гироскутеры, гаджеты, носят бороды и очки, мешковатые свитеры, набивают на теле цветные татуировки и подворачивают штаны. Фото kak-bog.ru

Феминисты(ки) и феминитивы

В России десятых годов с новой силой стало проявлять себя движение в защиту прав женщин, или феминизм, имеющий в нашей стране более чем вековую историю. Да, сегодня у женщин есть все те же права, закрепленные в законах, что и у мужчин. Формально государство полностью уравняло представителей обоих полов, однако на деле равенства пока нет. Во всяком случае, феминистки и феминисты (а борцы за права женщин есть и среди мужчин) в этом уверены. Так, в современной России достаточно велика диспропорция по половому составу в высших органах власти — исполнительной и законодательной. Многие работодатели все еще делают различия между соискателями разного пола, предлагая женщинам по умолчанию меньшую, чем мужчинам, зарплату на одной и той же должности. Дискриминация зачастую сохраняется и на бытовом уровне, в семьях.

При этом в качестве объекта приложения своих усилий в борьбе за равноправие многие фемиактивисты избрали язык, который, по их мнению, априори несет в себе идею неравенства. Они отмечают, что в языке, например, нет «женских» обозначений для большинства профессий. Бороться с этим явлением активисты предпочитают насильственным использованием феминитивов при каждом удобном случае. В их речи появились слова «фотографка», «редакторка», «авторка», «блогерка» и т.д. Использование (или неиспользование) подобных слов вызывает споры и порой скандалы в интеллигентской среде. Доходит до смешного: одно из изданий использовало слово «спецкорка» для обозначения женщины — специального корреспондента, что стало поводом для многочисленных шуток. Впрочем, сто лет назад в русском языке считалось странным слово «студентка», к которому все давно привыкли.

Одно из популярных мнений на сей счет состоит в том, что язык сам приспособится к ситуации и «впустит» в себя термины, которые докажут свою жизнеспособность. Насильно насаждать феминитивы — бессмысленно, а феминисткам и феминистам лучше сосредоточиться на более серьезных задачах.

В России десятых годов с новой силой стало проявлять себя движение в защиту прав женщин, или феминизм, имеющий в нашей стране более чем вековую историю. Фото ngzt.ru

«Белоленточники» и «ватники»

Еще одна «линия фронта» в минувшем десятилетии разделила российское общество по политическому принципу. При этом классические термины «либерал» и «консерватор» настолько исказили собственный смысл, что перестали отражать реальность, и им на смену пришли термины народные.

Одним из наиболее распространенных стало деление общества на «ватников» и «белоленточников».

«Ватники» — последовательные сторонники Кремля, Путина, радующиеся возвращению Крыма (из-за последнего их еще называют «крымнашистами»). Они уверены в скором падении условного «Запада» и грядущем усилении могущества России, которая, впрочем, и так очень могущественна.

«Белоленточники», напротив, не любят Путина, считая его главной причиной всех российских бед, последовательно выступают за смену режима и стараются посещать протестные митинги и акции. Собственно, сам термин связан с использованием белой ленты как символа принадлежности к оппозиции на протестных митингах 2011 и 2012 годов в Москве и некоторых других крупных городах.

«Белоленточники» не любят Путина, считая его главной причиной всех российских бед, последовательно выступают за смену режима и стараются посещать протестные митинги и акции. Фото wikipedia.org

Различия между «ватниками» и «белоленточниками» наблюдаются едва ли не во всем: от вопросов толерантного (или нет) отношения к ЛГБТ до кулинарных предпочтений.

