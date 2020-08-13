В Казани поймали двух угонщиков электросамокатов

Сотрудники полиции Казани задержали двоих мужчин за кражу электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казани.

По данным ведомства, в конце июля в полицию поступило заявление местного жителя о краже самоката. Сумма ущерба оценивалась в 17,5 тыс. рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 35-летний казанец, который признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Также сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину, похитившего с парковки проката электросамокат стоимостью 50 тыс. рублей. Транспортное средство было обнаружено и изъято при задержании виновного.

В настоящее время полиция проводит расследование уголовных дел по статье «Кража». Также сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям Казани о необходимости быть бдительными и внимательно относиться к сохранности имущества.

Ранее сообщалось о задержании 28-летнего жителя Казани, укравшего в парке Горького самокат стоимостью 30 тыс. рублей.

