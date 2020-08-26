УК «Альфа-Капитал» получила две награды Investfunds Awards

Управляющая компания «Альфа-Капитал» получила две награды премии Investfunds Awards. Компания стала лучшей в номинациях «Лучшая линейка ПИФ» и «Лучшее мобильное приложение среди управляющих компаний». Награждение прошло 20 августа 2020 г. в рамках XI ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.



Линейка паевых фондов под управлением компании включает как «классические» открытые паевые фонды, так и появившиеся в 2018 году биржевые фонды, а также инновационный для российского рынка розничный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». По итогам первого полугодия 2020 г., по данным портала Investfunds.ru, сразу три ПИФа под управлением «Альфа-Капитал» вошли в топ-10 по объемам привлечения среди российских открытых фондов, а активы биржевых фондов под управлением компании с начала года выросли более чем на 70%.

Мобильное приложение УК «Альфа-Капитал» уже было отмечено премией Investfunds Awards — 2019 как «Лучшее мобильное приложение для инвесторов — 2018». В текущем году активы онлайн-клиентов компании выросли на 40% по итогам первого полугодия, а их общее число превысило 70 тыс. человек.

«По итогам 2019 года УК «Альфа-Капитал» продемонстрировала действительно достойные результаты. Мы активно развивали наши онлайн-сервисы, включая мобильное приложение, и показали впечатляющий результат по итогам года. Дальнейшее совершенствование линейки наших продуктов — один из ключевых приоритетов компании. Благодарим коллег за награды и признание и заверяем, что продолжим динамично развивать наши продукты и сервисы», — отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

Премия Investfunds Awards присуждается по результатам деятельности компаний-профучастников рынка ценных бумаг, а также по итогам голосования пользователей портала Investfunds.ru (группа Сbonds).

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