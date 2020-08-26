УК «Альфа-Капитал» получила две награды Investfunds Awards
Управляющая компания «Альфа-Капитал» получила две награды премии Investfunds Awards. Компания стала лучшей в номинациях «Лучшая линейка ПИФ» и «Лучшее мобильное приложение среди управляющих компаний». Награждение прошло 20 августа 2020 г. в рамках XI ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.
Линейка паевых фондов под управлением компании включает как «классические» открытые паевые фонды, так и появившиеся в 2018 году биржевые фонды, а также инновационный для российского рынка розничный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». По итогам первого полугодия 2020 г., по данным портала Investfunds.ru, сразу три ПИФа под управлением «Альфа-Капитал» вошли в топ-10 по объемам привлечения среди российских открытых фондов, а активы биржевых фондов под управлением компании с начала года выросли более чем на 70%.
Мобильное приложение УК «Альфа-Капитал» уже было отмечено премией Investfunds Awards — 2019 как «Лучшее мобильное приложение для инвесторов — 2018». В текущем году активы онлайн-клиентов компании выросли на 40% по итогам первого полугодия, а их общее число превысило 70 тыс. человек.
«По итогам 2019 года УК «Альфа-Капитал» продемонстрировала действительно достойные результаты. Мы активно развивали наши онлайн-сервисы, включая мобильное приложение, и показали впечатляющий результат по итогам года. Дальнейшее совершенствование линейки наших продуктов — один из ключевых приоритетов компании. Благодарим коллег за награды и признание и заверяем, что продолжим динамично развивать наши продукты и сервисы», — отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».
Премия Investfunds Awards присуждается по результатам деятельности компаний-профучастников рынка ценных бумаг, а также по итогам голосования пользователей портала Investfunds.ru (группа Сbonds).
Справка
УК «Альфа-Капитал» — одна из крупнейших компаний на рынке управления активами. «Альфа-Капитал» был создан в 1996 году и является пионером рынка управления активами частных, институциональных и корпоративных инвесторов. «Альфа-Капитал» входит в консорциум «Альфа-Групп» — одну из самых крупных финансово-промышленных структур России.
ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Правила доверительного управления №3936 зарегистрированы Банком России 30.12.2019. ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-08158-001000 выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.
Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.alfacapital.ru.
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