Появились фото парка в Татарстане, в котором сегодня открыли памятник Шаймиеву

Фото: Екатерина Аблаева

Появились фото из парка, где сегодня торжественно был открыт памятник первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

Парк соединяет две деревни Аняково и Поисеево в Актанышском районе.



К слову, он тоже открылся для посетителей сегодня. Теперь это привлекательное пространство для отдыха, где можно отдохнуть у воды, есть детская площадка, парковка и фонтан.

Напомним, что сегодня на родине Минтимера Шаймиева торжественно отрыли памятник первому президенту Татарстана.

