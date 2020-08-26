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Появились фото парка в Татарстане, в котором сегодня открыли памятник Шаймиеву

10:21, 26.08.2020 1
Появились фото парка в Татарстане, в котором сегодня открыли памятник Шаймиеву
Фото: Екатерина Аблаева

Появились фото из парка, где сегодня торжественно был открыт памятник первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

Парк соединяет две деревни Аняково и Поисеево в Актанышском районе.

К слову, он тоже открылся для посетителей сегодня. Теперь это привлекательное пространство для отдыха, где можно отдохнуть у воды, есть детская площадка, парковка и фонтан.

Напомним, что сегодня на родине Минтимера Шаймиева торжественно отрыли памятник первому президенту Татарстана.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:53
    Памятник при жизни это норм? Скажите, я реально дезориентирован.
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