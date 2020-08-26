Минниханов назвал Шаймиева своим учителем

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественной церемонии открытия бронзового бюста Минтимеру Шаймиеву назвал первого президента РТ своим учителем. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

«От себя лично, не как от президента, а лично, хочу сказать спасибо Минтимеру Шариповичу. Вы наш учитель», — сказал Рустам Минниханов.

Минниханов объяснил, что жизнь Минтимера Шаймиева — это ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. В Татарстане с именем Минтимера Шаймиева связаны программы ликвидации ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека, возрождение Болгара и Свияжска. Есть программы, по которым Татарстан все еще остается первым в России.

Сейчас Минтимер Шаймиев работает над проектом по созданию сети полилингвальных комплексов.

Бронзовый бюст установлен в селе Аняково, улица Шаймиева, 10, рядом с Домом-музеем Шарипа Шаймиева.

