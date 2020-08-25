Кремль назвал «пустым шумом» обвинения в отравлении Навального

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения о причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального неправда, «пустой шум», сообщает «РИА Новости».



«Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», — сказал он.

Еще Песков заявил, что в Кремле не знают, велась ли слежка за блогером: «Насчет слежки я ничего вам не могу сказать. Я про слежку ничего не знаю. Я не знаю, кто за ним ходит, по каким причинам».

На вопрос, если слежка все же ведется, происходит ли это без ведома президента, Песков подчеркнул: «Президент не занимается слежкой, не занимается оперативно-разыскными мероприятиями. Какое он может иметь к этому отношение? Никакого. У президента очень много забот, очень много работы, тем более в такое непростое время».

Ранее в Кремле заявили, что не видят оснований для уголовного расследования отравления Навального.