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Стало известно расписание перекрытия улиц в Казани ко Дню города

06:18, 26.08.2020
Стало известно расписание перекрытия улиц в Казани ко Дню города
Фото: kzn.ru

В Казани в предстоящие выходные ограничат движение автомобилей по ряду улиц. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.

С 15.00 29 августа до 24.00 30 августа будет перекрыта улица Сибгата Хакима на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова, а также парковочная зона возле Центра семьи «Казан».

С 07.00 до 20.00 30 августа закроют улицу Марджани на участке от улицы Татарстан до Карима.

Если потребуется перекрытие других участков, об этом сообщат дополнительно.

Напомним, что 30 августа в Казани состоится празднование Дня республики и Дня города Казани.

Общество Татарстан
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