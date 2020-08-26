Стало известно расписание перекрытия улиц в Казани ко Дню города

В Казани в предстоящие выходные ограничат движение автомобилей по ряду улиц. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.

С 15.00 29 августа до 24.00 30 августа будет перекрыта улица Сибгата Хакима на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова, а также парковочная зона возле Центра семьи «Казан».

С 07.00 до 20.00 30 августа закроют улицу Марджани на участке от улицы Татарстан до Карима.



Если потребуется перекрытие других участков, об этом сообщат дополнительно.

Напомним, что 30 августа в Казани состоится празднование Дня республики и Дня города Казани.