Исполком Казани представил программу ко Дню города и республики

Исполком представил программу праздничных мероприятий ко Дню города и республики.

До 30 августа в акватории Казанки у Центра семьи «Казан» пройдет этап VI сезона Национальной парусной лиги с участием 35 команд в двух дивизионах. Столицу Татарстана представят команды «Химград-Казань» и Active Map Sailing.

29 августа в Казанской Ратуше состоится торжественное мероприятие — чествование Почетных граждан Казани.

29 августа у Центра семьи «Казан» откроется фестиваль фудтраков.

29 и 30 августа на территории у Дворца водных видов состоится Республиканский турнир по пляжному волейболу «Татарстан челлендж».

С 29 по 30 августа на Старо-Татарской слободе пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары». Здесь пройдет дизайн-маркет, акустический концерт, фудкорт и лекторий.

30 августа утром на площади у театра им. Г. Камала пройдет народный фестиваль «Играй, гармонь!». В 13.00 его сменит концертная программа открытого республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».

В 13.30 на Казанском ипподроме начнется конноспортивный праздник. Будет проведено 15 скачек и заездов, в том числе на приз президента Татарстана, розыгрыш подарков. Здесь же пройдет мотопробег с участием 200 байкеров.

В 14.00 в Казанском Кремле будет проходить фестиваль городской современной культуры и искусств Tat Cult Fest. Здесь пройдет 30 живых выступлений, арт-объекты, хореография, дизайн-маркет, детская зона, фудкорт, а гостями фестиваля станут резиденты лейбла Нины Кравиц — хедлайнеры электронной музыки дуэт PTU, московская группа, играющая татарский рок, «Карт Аяк», музыкальный проект KRAPIVA.

В 15.30 на пирсе Кремлевской набережной начнется концерт молодежного «ЭтноСтартапФорума ТАБА» — площадки по выявлению, поддержке и продвижению молодежных предпринимательских инициатив, направленных на сохранение и популяризацию культуры народов Татарстана.

30 августа у Центра семьи «Казан» будет проходить акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» с выставкой военной техники и полевой кухней. В 15.30 начнется большой концертный марафон, где выступят Ильсия Бадретдинова, Рифат Зарипов, Нилетто, Валерий Сюткин, группа «Дабро», Сергей Безруков и группа «Крестный папа».

С 19.30 на площади у Дворца земледельцев пройдет Х классический оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованный Государственным симфоническим оркестром РТ под управлением Александра Сладковского.

В 22.00 пройдет салют над акваторией Казанки.

Трансляцию всех событий 30 августа можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале ТНВ.

