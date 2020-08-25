Промтех: после оформления лицензий персонал КЗСК будет переведен на новое предприятие
«Промтех» переименовал дочернюю компанию «Синтез» в ООО «КЗСК», куда и будет переведен весь персонал работников обанкротившегося завода АО «Казанский завод синтетического каучука». Об этом сообщил исполнительный директор КЗСК Денис Чернышов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг».
По его словам, сейчас новая дочерняя структура «Промтех» занимается оформлением обязательных лицензий на эксплуатацию взрывоопасных и химических объектов, лицензий на право работы с радиационными источниками: «Начинается оформление лицензий на работу со сведениями, представляющими гостайну».
Чернышов отметил, что с приходом полтора года назад на КЗСК компания «Синтез» вела переработку сырья на условиях процессинга. Однако объемы произведенной продукции в 2019 году и в первой половине 2020 года он не назвал.
К моменту его отчета президент РТ Рустам Минниханов вынужден был покинуть зал заседания для участия по видеотрансляции с Москвой. Оценивая результаты работы дочки «Промтеха», премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что «по большому счету, все спорные вопросы закрыты».
Напомним, что АО «Казанский завод синтетического каучука» был признан банкротом в 2019 году и остановлен. В сентябре 2019 года между правительством РТ конкурсным управляющим и холдингом «Промтех» была достигнута договоренность о восстановлении производственной деятельности на КЗСК для обеспечения предприятий ОПК продукцией специального назначения. Совокупные требования кредиторов третьей очереди составляют 5,8 млрд рублей, из них 3,4 млрд приходится на ВЭБ.РФ.
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