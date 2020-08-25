В Челнах крытый футбольный манеж получил заключение о соответствии

Госстройнадзор РТ выдал сегодня заключение о соответствии новому крытому футбольному манежу в Челнах.

Спорткомплекс с футбольным полем размером 90 на 45 метров расположен в парке «Гренада». Здесь спортсмены могут тренироваться круглый год. Манеж оснастили необходимым оборудованием.

Ожидается, что здесь будут заниматься дети из детско-юношеской спортивной школы «Строитель».

Сейчас в Татарстане готовятся к сдаче еще три крытых спортивных манежа — два в Казани (футбольный и футбольно-регбийный) и один в Нижнекамске (футбольный). Сейчас там идут итоговые проверки, по окончании которых объектам выдадут заключение о соответствии, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Сегодня Госстройнадзор РТ выдал заключение о соответствии школе на улице Назиба Жиганова.