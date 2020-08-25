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В Казани установят мемориальную доску в честь заслуженного работника культуры РСФСР Геннадия Паушкина

16:32, 25.08.2020
В Казани установят мемориальную доску в честь заслуженного работника культуры РСФСР Геннадия Паушкина
Фото: kzn.ru

В Казани установят мемориальную доску в память о заслуженном работнике культуры РСФСР, участнике Великой Отечественной войны Геннадии Паушкине. Табличка появится на фасаде здания улицы Адоратского, 15, где он проживал. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на портале правовой информации.

На русском и татарском языках будет написано: «В этом доме в 1981—2007 гг. жил известный писатель-фронтовик, заслуженный работник культуры РСФСР Геннадий Александрович Паушкин».

Ранее сообщалось, что в Казани собираются установить мемориальную доску народному художнику СССР Харису Якупову.

ОбществоКультураИстория Татарстан
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