В Казани установят мемориальную доску народному художнику СССР Харису Якупову

В Казани народному художнику СССР Харису Якупову установят мемориальную доску. Табличка появится на доме №62а по улице Большой Красной. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на портале правовой информации.



На мемориальной доске на русском и татарском языках будет написано: «Здесь, в мастерских Художественного фонда, работал народный художник СССР академик Российской академии художеств, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, Государственной премии ТАССР имени Г. Тукая Харис Абдрахманович Якупов (1919—2010)».

Предложение о том, чтобы установить мемориальную доску, выдвинули Минкультуры РТ и отделение Союза художников России в республике.

Ранее в Казани работы Хариса Якупова выставили параллельно с выставкой «Хазинэ», посвященной питерскому художнику Николаю Буранову.

