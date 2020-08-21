В Казани установят мемориальную доску народному художнику СССР Харису Якупову
В Казани народному художнику СССР Харису Якупову установят мемориальную доску. Табличка появится на доме №62а по улице Большой Красной. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на портале правовой информации.
На мемориальной доске на русском и татарском языках будет написано: «Здесь, в мастерских Художественного фонда, работал народный художник СССР академик Российской академии художеств, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, Государственной премии ТАССР имени Г. Тукая Харис Абдрахманович Якупов (1919—2010)».
Предложение о том, чтобы установить мемориальную доску, выдвинули Минкультуры РТ и отделение Союза художников России в республике.
Ранее в Казани работы Хариса Якупова выставили параллельно с выставкой «Хазинэ», посвященной питерскому художнику Николаю Буранову.
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