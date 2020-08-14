В школах Казани в меню для учащихся появятся новые блюда

Департамент продовольствия и социального питания Казани специально к новому учебному году разработал новые блюда для школьных столовых.

Так, для учеников начальных классов в меню появятся ежики в томатном соусе, а старшеклассники смогут пообедать такими блюдами, как говядина со стручковой фасолью и куриная голень в сливочном маринаде, рассказала гендиректор департамента Рима Мухамедшина.

Разработкой блюд для школьников занимаются специалисты лаборатории школьного питания. Они всегда учитывают полезные, питательные и вкусовые качества блюд, передает «Татар-информ».

В предстоящем учебном году более 209 тысяч школьников первого — четвертого классов будут обеспечены горячим питанием за счет средств республиканского и федерального бюджетов, рассказал сегодня министр образования Татарстана Рафис Бурганов.

