В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, кому сделают прививку от гриппа в первую очередь

В Татарстане первыми вакцину против гриппа получат учителя, пожилые люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, рассказала замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Пока в республику поступило 15% от общей заявки на вакцину, причем только для взрослых.

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в республике в ближайшее время начнется процесс вакцинации от гриппа: «Это будет отработано несколькими «дорогами»: одна из них — выход на предприятия и выход в общеобразовательные учреждения».

Он призвал не бежать прививаться в медучреждения в первые дни старта вакцинации: «Идет абсолютное обеспечение доступности: уже не обязательно идти в поликлинику за вакциной против гриппа. Будут еще мобильные пункты около станций метро. Наша задача — обеспечить максимальный охват населения».



Ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что если желающих сделать прививку от гриппа будет больше, чем запланировано, вакцину закажут еще.

