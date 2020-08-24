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В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, кому сделают прививку от гриппа в первую очередь

13:57, 24.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, кому сделают прививку от гриппа в первую очередь
Фото: pxhere.com

В Татарстане первыми вакцину против гриппа получат учителя, пожилые люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, рассказала замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Пока в республику поступило 15% от общей заявки на вакцину, причем только для взрослых.

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в республике в ближайшее время начнется процесс вакцинации от гриппа: «Это будет отработано несколькими «дорогами»: одна из них — выход на предприятия и выход в общеобразовательные учреждения».

Он призвал не бежать прививаться в медучреждения в первые дни старта вакцинации: «Идет абсолютное обеспечение доступности: уже не обязательно идти в поликлинику за вакциной против гриппа. Будут еще мобильные пункты около станций метро. Наша задача — обеспечить максимальный охват населения».

Ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что если желающих сделать прививку от гриппа будет больше, чем запланировано, вакцину закажут еще.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:10
    я обязательно вакцинируюсь и от гриппа и от ковида
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