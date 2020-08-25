В Татарстане объем отгрузки нефти снизился до уровня 2016 года

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов сообщил, что отгрузка продукции промышленности упала на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше других пострадала нефтедобыча — объем отгрузки нефти снизился до уровня 2016 года.

В нефтепереработке отмечен рост объемов, по итогам полугодия индекс промпроизводства 116% показал за счет бурного роста в первом квартале. Падение показателей в химической промышленности связано с падением уровня мировых цен. Внутри химической отрасли сейчас наметился некий рост, почти 106%.

В фармацевтике отмечен ажиотажный спрос по сравнению с предыдущими годами — на 40%, хотя в настоящее время отмечается снижение спроса на продукцию.

Напомним, объем валового продукта Татарстана составляет 98,5% к аналогичному периоду прошлого года. Снижение в нефтехимии составило 4,9%.