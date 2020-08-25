Поступления в бюджет Татарстана сократились на 20,3%

В Татарстане существенно сократились поступления в бюджет. Об этом стало известно на совещании президента республики с предприятиями.

За 7 месяцев поступления в бюджет составили 134 млрд рублей. Показатель понизился на 20,3%.

Объем валового продукта составляет 98,5% к аналогичному периоду прошлого года. Снижение в нефтехимии составило 4,9%.

Рост зафиксирован в нефтепереработке — 13% и пищевой промышленности — 18%.

Объем строительных работ по отношению к прошлому году составляет 99,2%, оборот розничной торговли — 92%.



Ранее Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов сообщал, что экономика республики начинает выходить из рецессии.