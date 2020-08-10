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Депутат Госдумы от Татарстана прогнозирует рост экономики республики

11:14, 10.08.2020
Депутат Госдумы от Татарстана прогнозирует рост экономики республики
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов считает, что экономика республики начинает выходить из рецессии. Этому способствуют установившиеся цены на нефть — $42 за баррель.

Фаррахов отметил, что Татарстан вошел в число наиболее пострадавших в экономическом плане регионов. Так, субъекты, которые живут на дотациях, смогли даже выиграть, а вот регионам-донорам приходится нелегко. Однако он заметил постепенный рост экономики.

«Есть сдержанный оптимизм, связанный с тем, что мы находимся в низкой точке. Следовательно, будут восстанавливаться цепочки поставки продуктов, платежи. Дальнейшие меры, направленные на поддержку предпринимательства со стороны государства, также окажут положительное влияние на экономику», — сказал Фаррахов.

Также установились цены на нефть.

«$42 за баррель — соответствует цифрам, которые заложены в бюджетном правиле, то есть бюджет балансируется. Если такая тенденция продолжится, то экономика будет расти», — сказал Фаррахов в интервью РБК.

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