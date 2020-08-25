Сухачев: «Салават» — один из лидеров КХЛ, авторитетов не признает»

Вратарь «Салавата Юлаева» Владислав Сухачев поделился ожиданиями от предстоящей конкуренции с основным голкипером уфимцев Юхой Метсолой. Молодой страж ворот считает плюсом для себя то, что Уфа является одним из лидеров КХЛ.

— Мне надо много работать, помогать команде побеждать и завоевывать игровое время. «Салават» — один из исторических лидеров КХЛ, у нас максимальные задачи, авторитетов клуб не признает. Это тоже плюс для любого молодого хоккеиста.

Юха — один из самых стабильных голкиперов Лиги, который каждый год доказывает, что габариты мало что решают. Умению Метсолы безупречно выбирать позицию, его психологической выстроенности стараюсь учиться на каждой тренировке, — сказал голкипер.

Сухачев перешел в «Салават Юлаев» летом нынешнего года. Ранее он выступал в составе челябинского «Трактора».

На проходившем в Казани предсезонном Кубке чемпионов Сухачев провел два матча против питерского СКА. Именно его игра в матче за третье место принесла «Салавату Юлаеву» единственную победу на турнире.