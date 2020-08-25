В России выросли продажи смарт-часов

В России выросли продажи смарт-часов, в том числе детских гаджетов с функцией прослушивания. Об этом сообщили аналитики IT-компании «Платформа ОФД».

С 1 по 12 августа продажи этой категории товаров выросли на 89% по сравнению с началом августа прошлого года.

В среднем, на покупку тратится 4200 рублей, что 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего покупают устройства на IOS, фитнес-браслеты на Android, а также детские умные часы на Android с функциями прослушивания и дистанционного контроля.

Ранее аналитики Ozon сообщили, что смарт-часы продажи смарт-часов выросли в 2,8 раза.

