Ozon зафиксировал рост спроса на парты для дома в семь раз

Спрос на домашние парты и учебные столы в России вырос в семь раз. Такие данные предоставили аналитики Ozon.

Родители готовятся к возможному дистанционному обучению детей. В компании отметили рост спроса на растущие парты с регулируемым наклоном столешницы, офисные стулья, письменные столы, а также корректоры для осанки, сообщает РБК.

В то же время родители готовятся и к офлайн-обучению. Заботясь о безопасности детей, родители приобретают смарт-часы, их продажи выросли в 2,8 раза.



Ранее в соцсетях появились сообщения, что в школах Набережных Челнов заговорили о дистанционном обучении до января 2021 года.

