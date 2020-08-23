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Ozon зафиксировал рост спроса на парты для дома в семь раз

12:28, 23.08.2020
Ozon зафиксировал рост спроса на парты для дома в семь раз
Фото: pexels.com

Спрос на домашние парты и учебные столы в России вырос в семь раз. Такие данные предоставили аналитики Ozon.

Родители готовятся к возможному дистанционному обучению детей. В компании отметили рост спроса на растущие парты с регулируемым наклоном столешницы, офисные стулья, письменные столы, а также корректоры для осанки, сообщает РБК.

В то же время родители готовятся и к офлайн-обучению. Заботясь о безопасности детей, родители приобретают смарт-часы, их продажи выросли в 2,8 раза.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что в школах Набережных Челнов заговорили о дистанционном обучении до января 2021 года.

Общество Татарстан
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