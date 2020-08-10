Назван желаемый размер пенсии среди россиян

В среднем россияне после выхода на пенсию хотели бы получать 59 тыс. рублей. На нее копят 12% из тех, кто делает накопления в принципе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование НПФ Сбербанка.



По мнению россиян, именно эта сумма может обеспечить в зрелом возрасте достойную жизнь. В исследовании отмечается, что представления о пенсионном доходе зависят от пола, образования, профессии и текущего уровня доходов респондентов. В среднем мужчины рассчитывает на пенсию в 61 тыс. рублей, женщины — 56 тыс. рублей.

Самую высокую пенсию хотели бы получать маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи — 64 тыс. рублей. Работники торговли и бытового обслуживания желают получать 61 тыс. рублей, россияне, занятые в сфере науки и исследования, — 59 тыс. рублей.

Также пенсионные ожидания россиян зависят от региона проживания. Самые высокие ожидания у москвичей — 92 тыс. рублей в месяц. Это на 60% больше среднего показателя. Жители Владивостока хотят получать 78 тыс. рублей, петербуржцы — 70 тыс. рублей.

Исследование проведено в июле 2020 года методом социологического опроса в крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек.

Ранее «Реальное время» сообщало, что уходить на пенсию по достижении 55 лет хотят меньше трети россиян .