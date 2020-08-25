АвтоВАЗ будет работать по субботам из-за крупного госзаказа
Тольяттинский АвтоВАЗ будет работать по субботам в августе и сентябре. Предприятие получило крупный госзаказ.
Вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко пояснил, автогигант должен поставить российскому правительству 15 тысяч автомобилей Lada, передает «Автостат».
Приказ о сверхурочной работе предполагает, что сотрудники должны выйти 22 и 29 августа, а также 5, 12, 19 и 26 сентября.
Ранее сообщалось, что елабужский завод Ford Sollers вернется к пятидневной рабочей неделе.ПромышленностьАвто
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