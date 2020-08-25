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АвтоВАЗ будет работать по субботам из-за крупного госзаказа

01:34, 25.08.2020
АвтоВАЗ будет работать по субботам из-за крупного госзаказа
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Тольяттинский АвтоВАЗ будет работать по субботам в августе и сентябре. Предприятие получило крупный госзаказ.

Вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко пояснил, автогигант должен поставить российскому правительству 15 тысяч автомобилей Lada, передает «Автостат».

Приказ о сверхурочной работе предполагает, что сотрудники должны выйти 22 и 29 августа, а также 5, 12, 19 и 26 сентября.

Ранее сообщалось, что елабужский завод Ford Sollers вернется к пятидневной рабочей неделе.

ПромышленностьАвто
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