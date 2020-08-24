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Биохимик объяснил какими веществами мог быть отравлен Навальный

22:49, 24.08.2020
Биохимик объяснил какими веществами мог быть отравлен Навальный
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Выводы врачей немецкой клиники «Шарите» слишком общие, считает заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской ГМА имени И.И. Мечникова Владимир Дадали. В группу ингибиторов холинэстеразы входит слишком много веществ.

Среди этих веществ есть, например, зарин — отравляющее вещество. Также в этой группе есть яды против насекомых.

«Есть лекарственный препарат фосфакол, он применяется в глазной практике, тоже ингибитор холинэстеразы, только более слабый... Есть ещё препарат прозерин, это тоже ингибитор холинэстеразы», — приводит слова Дадали RT.

Специалист добавил, лекарственные препараты также могут стать причиной отравления при передозировке.

Напомним, в клинике «Шарите», куда перевезли Навального, сегодня подтвердили отравление политика. Врачи уверены, что оппозиционер пострадал из-за невыясненного еще вещества группы ингибиторов холинэстеразы.

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