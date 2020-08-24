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В Казани сегодня вечером образовались семибалльные пробки

17:51, 24.08.2020
В Казани сегодня вечером образовались семибалльные пробки
Фото: скриншот

Сегодня вечером пробки в Казани достигли семи баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено в центре города — на улицах Право-Булачной, Лево-Булачной, Ташаяк, Пушкина. Огромная пробка образовалась на улице Аделя Кутуя, затор из-за ДТП возник на улице Николая Ершова.

Также пробки наблюдаются на улицах Родины, Технической, Тэцевской, Петра Витера, Маршала Чуйкова.

АвтоОбщество Татарстан
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