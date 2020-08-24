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В Татарстане должник погасил долги, чтобы вернуть арестованный Porsche

17:26, 24.08.2020
В Татарстане должник погасил долги, чтобы вернуть арестованный Porsche
Фото: пресс-служба УФССП по РТ

В Высокогорском районе Татарстана судебные приставы арестовали Porsche Cayenne местного жителя, накопившего долги по налогам в размере более 350 тысяч рублей.

Чтобы вернуть автомобиль, должник выплатил деньги уже на следующий день, сообщает пресс-служба татарстанского управления Федеральной службы судебных приставов.

«В отношении должника на принудительном исполнении у судебных приставов находилось 11 исполнительных производств о взыскании задолженности», — отмечают в УФССП по РТ.

После погашения долга приставы сняли все ограничительные меры.

Напомним, ранее в Казани приставы арестовали Porsche Cayenne из-за долгов его владельца по налогам на 1,9 млн рублей.

ОбществоАвто Татарстан
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