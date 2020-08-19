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В Казани приставы арестовали Porsche Cayenne за долг в 1,9 млн рублей

10:17, 19.08.2020
В Казани приставы арестовали Porsche Cayenne за долг в 1,9 млн рублей
Фото: wikipedia.org / M 93

В Казани судебные приставы арестовали Porsche Cayenne у 33-летнего жителя столицы РТ, который задолжал в общей сложности 1,9 млн рублей.

Из них 550 тыс. рублей составили долги по алиментам, передает пресс-служба татарстанского управления Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве предупреждают, что если автовладелец не погасит долги, его машина будет «подлежать принудительной реализации».

Приставы также составили протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Ранее сообщалось, что приставы совместно с сотрудниками ФНС прямо на дороге изъяли у должника автомобиль BMW.

АвтоОбщество Татарстан
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