Лукашенко поблагодарил Путина за слова «Чего ты молчишь?»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему решил хранить молчание до выступления на митинге в Гродно.

В беседе с RT он заявил, что побоялся столкновений в острый период.

«Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я говорю: «Скоро услышишь». Ну вот вы услышали», — сказал Лукашенко.



Эксклюзив RT



Лукашенко — нашему корреспонденту Косте Придыбайло: «Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я говорю: «Скоро услышишь». Ну вот вы услышали». pic.twitter.com/CxFeHtYYNx — RT на русском (@RT_russian) August 22, 2020

В Белоруссии продолжаются протесты, начавшиеся две недели назад, после выборов президента страны. Основные требования демонстрантов: проведение честных выборов, отставка Лукашенко, освобождение всех задержанных во время протестов.



Сегодня Лукашенко заявил, что основные силы армии страны приведены в полную боевую готовность.

