Лукашенко поблагодарил Путина за слова «Чего ты молчишь?»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему решил хранить молчание до выступления на митинге в Гродно.
В беседе с RT он заявил, что побоялся столкновений в острый период.
«Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я говорю: «Скоро услышишь». Ну вот вы услышали», — сказал Лукашенко.
Эксклюзив RT— RT на русском (@RT_russian) August 22, 2020
Лукашенко — нашему корреспонденту Косте Придыбайло: «Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я говорю: «Скоро услышишь». Ну вот вы услышали». pic.twitter.com/CxFeHtYYNx
В Белоруссии продолжаются протесты, начавшиеся две недели назад, после выборов президента страны. Основные требования демонстрантов: проведение честных выборов, отставка Лукашенко, освобождение всех задержанных во время протестов.
Сегодня Лукашенко заявил, что основные силы армии страны приведены в полную боевую готовность.
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