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Лукашенко поблагодарил Путина за слова «Чего ты молчишь?»

17:49, 22.08.2020
Лукашенко поблагодарил Путина за слова «Чего ты молчишь?»
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему решил хранить молчание до выступления на митинге в Гродно.

В беседе с RT он заявил, что побоялся столкновений в острый период.

«Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я говорю: «Скоро услышишь». Ну вот вы услышали», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии продолжаются протесты, начавшиеся две недели назад, после выборов президента страны. Основные требования демонстрантов: проведение честных выборов, отставка Лукашенко, освобождение всех задержанных во время протестов.

Сегодня Лукашенко заявил, что основные силы армии страны приведены в полную боевую готовность.

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