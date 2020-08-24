Азмун, Абильдгор и Помазун вошли в символическую сборную 4-го тура РПЛ
Телеканал «Матч Премьер» представил символическую сборную лучших игроков 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии компании Opta Sports.
В число 11 лучших попал полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор, который помог своему клубу победить в гостях ЦСКА. Также отмечен игрок армейцев Иван Обляков.
Лучшим нападающим тура признан форвард «Зенита» Сердар Азмун, среди вратарей место занял голкипер «Урала» Илья Помазун.
Символическая сборная 5-го тура РПЛ:
Помазун («Урал») — Калинин («Урал»), Осипенко («Ростов»), Пуцко («Ахмат»), Караваев («Зенит») — Лесовой («Арсенал»), Обляков (ЦСКА), Абильдгор («Рубин»), Бурмистров («Сочи»), Ерохин («Зенит») — Азмун («Зенит»).
Подробнее о победном матче «Рубина» в Москве можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
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