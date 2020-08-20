В новом учебном году в Татарстане откроются 1 405 общеобразовательных организаций

В новом учебном году в Татарстане откроются 1 405 общеобразовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Как заявил сегодня на пленарном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин, межведомственные комиссии проверят 636 школ, 146 объектов среднего, 548 высшего и дополнительного образования, а также 1 816 детских садов.

По словам Нигматуллина, приоритетной задачей органов власти является создание безопасных условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья детей, а также качество и эффективность образовательного процесса.

Ранее Минпросвещения и Роспотребнадзор России порекомендовали школам сохранять готовность к дистанционному режиму обучения.