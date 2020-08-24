Правительство ФРГ допустило, что Навального могли отравить

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допустил, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить.

«Было ясно, что после его прибытия должны были быть задействованы меры по охране, поскольку речь идет о пациенте, в отношении которого с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления», — передает «РИА Новости» его слова.



Однако для того, чтобы убедиться в том, что политика пытались отравить, Германии нужно получить больше информации о случившемся, сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.



Самолет с российским оппозиционером прилетел в Берлин в субботу, 22 августа. Алексея Навального доставили на лечение в Германию в качестве «гостя канцлера».

