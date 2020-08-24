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Правительство ФРГ допустило, что Навального могли отравить

15:10, 24.08.2020
Правительство ФРГ допустило, что Навального могли отравить
Фото: realnoevremya.ru

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допустил, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить.

«Было ясно, что после его прибытия должны были быть задействованы меры по охране, поскольку речь идет о пациенте, в отношении которого с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления», — передает «РИА Новости» его слова.

Однако для того, чтобы убедиться в том, что политика пытались отравить, Германии нужно получить больше информации о случившемся, сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Самолет с российским оппозиционером прилетел в Берлин в субботу, 22 августа. Алексея Навального доставили на лечение в Германию в качестве «гостя канцлера».

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