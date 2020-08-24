Матч «Рубина» против «Уфы» доверили бригаде Кукуяна, Безбородов рассудит «Краснодар» и ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте все судейские назначения на 5-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).



«Татаро-башкирское» дерби в Казани обслужит бригада во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В нынешнем сезоне этот арбитр работал на двух матчах РПЛ, в которых показал три красные карточки. В прошлом розыгрыше лиги Кукуян по разу судил встречи с участием «Рубина» и «Уфы», и обе игры завершились поражением команд из ПФО — казанцы уступили «Спартаку» (1:2), а уфимский клуб проиграл «Динамо» (0:1).

Центральную встречу 5-го тура между «Краснодаром» и ЦСКА доверили бригаде Владислава Безбородова.

Два матча тура пройдут без видеоповторов ВАР — «Ростов» — «Урал» и «Рубин» — «Уфа».

«Тамбов» — «Сочи»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Николай Богач; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Юрий Баскаков.

«Арсенал» — «Химки»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Владимир Миневич; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Игорь Синер.

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Еремин; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Владимир Енютин.

«Рубин» — «Уфа»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Артём Чистяков; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ротор» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Французов.

«Ростов» — «Урал»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Динамо» — «Зенит»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Денис Березнов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.