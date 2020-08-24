Группа «Аигел» выпустила песню для сборника в поддержку пострадавших при разгоне митингов в Белоруссии

Группа «Аигел» выпустила новую песню «Царапки», которая вошла в музыкальный сборник в поддержку пострадавших при разгоне протестов в Белоруссии.

Для его создания объединились независимые музыканты из России, Белоруссии, Украины и других европейских стран. «Цель этого международного сборника — проявить солидарность с храбрыми белорусами и собрать деньги для жертв репрессий. Ждать некогда — им сейчас остро нужна наша помощь», — говорится в описании к сборнику.

Альбом можно скачать за любую цену на музыкальном ресурсе Bandcamp. Все вырученные средства будут напрямую переводиться в Belarus Solidarity Foundation — фонд помощи белорусам.

Ранее группа «Аигел» выпустила новый мини-альбом «Офигенно».

