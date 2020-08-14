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Группа «АИГЕЛ» выпустила новый мини-альбом

11:10, 14.08.2020
Группа «АИГЕЛ» выпустила новый мини-альбом
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

14 августа группа «АИГЕЛ» выпустила новый мини-альбом «Офигенно», в который вошли треки «Офигенно», «Сумерки» и «Чудовище». По словам самих музыкантов, для них это новая музыкальная форма, сообщает Meduza.

Солистка группы Айгель Гайсина о том, как появилась песня «Офигенно»: «Как-то ночью я не могла уснуть, лежала, пялилась в стенку и оплакивала типа свою любовь в своих Набережных Челнах. И тут мне написал один музыкальный продюсер из Лос-Анджелеса… мне [в сообщениях] прилетали кактусы, прерии, закаты, деревянные стены студии, сто миллионов синтов. У меня ночь — у него день, у него ночь — у меня день. Это было похоже на репортажи из рая, я его себе примерно вот так представляю».

Напомним, ранее группа «АИГЕЛ» выпустила клип, в котором президент окунается в крещенскую прорубь и молодеет.

Общество Татарстан
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