Комитет по этике рассмотрит заявление Мурзагулова о предвзятости судей
Слова председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова о предвзятости российских судей и возможном снятии клуба из розыгрыша РПЛ рассмотрят на заседании комитета по этике РФС.
В ближайшее время в комитет должно поступить обращение для рассмотрения высказываний представителя уфимской команды.
Слова Мурзагулова, а также заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-тренера ФК «Химки» Сергея Юрана будут рассмотрены на следующей неделе.
Накануне после поражения от «Ростова» (0:1) Мурзагулов выступил с заявлением, что «Уфа» может сняться с чемпионата России по футболу сезона-2020/21 из-за предвзятого отношения к команде со стороны судей.СпортФутбол Башкортостан
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