Комитет по этике рассмотрит заявление Мурзагулова о предвзятости судей

Слова председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова о предвзятости российских судей и возможном снятии клуба из розыгрыша РПЛ рассмотрят на заседании комитета по этике РФС.

В ближайшее время в комитет должно поступить обращение для рассмотрения высказываний представителя уфимской команды.

Слова Мурзагулова, а также заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-тренера ФК «Химки» Сергея Юрана будут рассмотрены на следующей неделе.

Накануне после поражения от «Ростова» (0:1) Мурзагулов выступил с заявлением, что «Уфа» может сняться с чемпионата России по футболу сезона-2020/21 из-за предвзятого отношения к команде со стороны судей.