На охране порядка в День Казани, 30 августа, будет задействовано 1,3 тыс. человек

На охране правопорядка в День Казани, 30 августа, будет задействовано 1,3 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии, ГИБДД и муниципальных служащих. На станциях метро Козья Слобода и Кремлевская планируется организовать дополнительные посты. В этот день с 7 утра будут дежурить дополнительные следственно-оперативные группы в случае выезда на места происшествий. Места проведения массовых мероприятий по традиции огородят тяжелой техникой, оснастят КПП-шатрами и рамками металлодетекторов.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал казанцев и гостей города соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Места проведения массовых мероприятий также будут снабжены санитайзерами.

«Пандемия остановлена, но никуда не ушла», — напомнил градоначальник.

Сегодня исполком Казани также представил программу ко Дню города и республики.