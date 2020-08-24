Пашков: «У «Салавата Юлаева» нет стабильности даже по ходу одного матча»

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер, а ныне эксперт по КХЛ Александр Пашков оценил игру «Салавата Юлаева» на предсезонных сборах. Он полагает, что уфимскому клубу пока не хватает стабильности из-за смены главного тренера.



— То, что СКА и «Салават Юлаев» сыграют в Казани лишь за третье место, — сюрприз?

— Обе команды находятся в переходном состоянии и проводят контрольные встречи очень неровно. Нет стабильности даже по ходу одного матча — качественный период сменяется неудачным и наоборот. Но это логично — СКА и Уфу возглавили новые специалисты, идет перестройка и притирка.

— Кому тяжелее — Валерию Брагину или Томи Ламса?

— Брагин, совмещая посты в СКА и сборной России, сильно рискует — везде требуется максимальный результат, везде высочайшие нагрузки.

С этой точки зрения финскому специалисту будет немного легче. Он и моложе, и совместителем не является. Другое дело, что несколько лет назад в «Салавате» не получилось у корифея тренерского цеха Финляндии Вестерлунда, поэтому его опыт Ламсе нужно внимательно разобрать и попробовать извлечь ошибки, — считает Пашков.

Напомним, после завершения сезона-2019/20 в «Салавате Юлаеве» сменился главный тренер. Вместо Николая Цулыгина команду возглавил финский специалист Томи Ламса, ранее входивший в тренерский штаб уфимцев.

Во время предсезонной подготовки «Салават Юлаев» принял участие в двух турнирах. На домашнем Кубке Башкортостана уфимцы стали победителями, уверенно заняв первое место. После этого команда Ламсы поехала в Казань, где завоевала «бронзу» на Кубке чемпионов. Единственную победу хоккеисты «Салавата Юлаева» одержали в матче за третье место над питерским СКА, который возглавляет рулевой сборной России Валерий Брагин.

Подробнее об итогах предсезонного Кубка чемпионов для уфимской команды можно почитать в материале «Реального времени».