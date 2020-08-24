Макаров: «Рубин должен играть в еврокубках. У нас одна из лучших атак в РПЛ»

Футболист «Рубина» Денис Макаров рассказал о своем победном голе в ворота ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Я нападающий и все время настроен на удар. Если появляется возможность пробить, я это делаю. Никогда этого не скрываю. Отрабатываю удары на тренировках. За счет этого нормально бью по воротам, — сказал Макаров.

Также игрок «Рубина» оценил выступление казанского клуба в стартовых матчах РПЛ и поделился ожиданиями от нынешнего сезона. После четырех туров, команда Леонида Слуцкого набрала 4 очка, одержав лишь одну победу.

— У нас собралась новая команда. Мы наработали тактику, сыгрались. И отсюда улучшение результата. Думаю, дальше будет еще лучше.

— На что «Рубин» может рассчитывать в нынешнем чемпионате?

— Я считаю, мы должны играть в еврокубках. У нас очень хороший состав, очень сильная атака — на мой взгляд, одна из лучших в Российской премьер-лиге. Поэтому думаю, у нас хорошие шансы попасть в еврокубки, — считает Макаров.

В следующем туре «Рубин» принимает у себя дома «Уфу». Эта встреча станет для казанцев уже третьим домашним матчем. Ранее казанская команда уступила на «Ак Барс Арене» московскому «Локомотиву» и сыграла вничью с «Уралом» из Екатеринбурга. Макаров заявил, что «Рубин» постарается отблагодарить своих болельщиков победой над уфимским клубом.

— При болельщиках приятно играть. Хочется радовать их победами. Тем более в этом сезоне мы дома еще ни разу не побеждали. Надеюсь, выиграем дома в ближайшем матче у «Уфы». Есть большая разница, играешь ли ты в тишине или при заполненном стадионе, как было сейчас на домашней арене ЦСКА. И здорово, что в Казани на нас тоже стало ходить немало народу. Надеюсь, будет еще больше, когда снимут все ограничения, — сказал Макаров.

Напомним, в предыдущем туре «Рубин» в гостях победил московский ЦСКА (2:1). Хозяева поля больше владели инициативой и могли забить в концовке матча, но вратарь казанцев Юрий Дюпин спас свою команду. В дополнительное время Макаров точным ударом издали принес победу «Рубину», которая стала первой для казанского клуба в нынешнем сезоне.

Подробнее о матче казанцев против ЦСКА можно почитать в материале «Реального времени».