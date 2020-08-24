Эксперт назвал главную проблему для «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер, а ныне эксперт по КХЛ Александр Пашков назвал главную проблему Дмитрия Квартальнова, которая может помешать «Ак Барсу» побороться за Кубок Гагарина.

«У системы Дмитрия Квартальнова много достоинств, но есть и недостатки. Они проявляются на второй и третий сезоны работы этого специалиста, когда у игроков накапливается определенная усталость от немного простоватого и энергозатратного хоккея.

Если Квартальнов не найдет гибкость и не включит в командную тактику аритмию, то проблемы «Ак Барсу» рано или поздно гарантированы. У Казани есть мастера, которые способны взять паузу и сыграть глубже — например, Данис Зарипов. Тренерский штаб, если хочет реализовать весь потенциал команды, должен им доверять», — считает Пашков.

На прошедшем в Казани предсезонном Кубке чемпионов команда Квартальнова не проиграла ни одного матча и стала победителем турнира. Накануне в финале «Ак Барс» уверенно победил магнитогорский «Металлург», благодаря дублю капитана Даниса Зарипова.

Напомним, Квартальнов возглавил казанцев перед началом сезона-2019/20 и вместе с командой занял первое место в Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф «Ак Барс» прошел первый раунд с «Нефтехимиком» (4:0), после чего розыгрыш Кубка Гагарина был завершен досрочно.