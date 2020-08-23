«Ак Барс» обыграл в финале «Металлург» и стал победителем Кубка чемпионов

«Ак Барс» в упорной борьбе обыграл магнитогорский «Металлург» (4:3) в финальном матче предсезонного Кубка чемпионов в Казани.

Хозяева уверенно начали игру и уже к первому перерыву вели с преимуществом в две шайбы. Дублем отметился капитан казанцев Данис Зарипов. Во втором периоде команды обменялись голами, на шайбу Артема Галимова ответил Тэйлор Бек.

В заключительной трети магнитогорцы были успешнее, но сравнять счет не смогли.

Благодаря этой победе, «Ак Барс» стал первым в истории розыгрыша турнира обладателем Кубка чемпионов в Казани.

«Ак Барс» — «Металлург» — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Голы:

1:0 Зарипов (Викстранд, 17:50)

2:0 Зарипов (Хованов, 19:55)

3:0 Галимов (30:11)

3:1 Бек (Ламмикко, 36:26)

4:1 Фисенко (Хенкель, Лукоянов, 42:15)

4:2 Минулин (Бек, Яковлев, 48:11)

4:3 Ламмикко (Песонен, 54:15)