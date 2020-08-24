Экс-селекционер «Локомотива» назвал причины ухода Кварацхелии в «Рубин»

Бывший селекционер «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал подробности ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии из московского клуба.

По его словам, футболисту предложили подписать контракт в обход его агента и главного тренера команды Юрия Семина. Кварацхелию такой вариант не устроил и он перешел в «Рубин».

«Сначала его отдали в «Локомотив» бесплатно. Даже зарплату ему платил его агент. Потом его хотели еще на год оставить на тех же условиях — лишь бы работал с Семиным. Но новое руководство, видимо, подумало что-то нехорошее, и к Хвиче обратился Лосюк: предложил подписать новый контракт за спиной Семина и агентов. Хвича отказался и услышал: «Тогда бери сумку, и чтоб утром тебя не было», — вспомнил Тищенко.

Экс-селекционер уточнил, что в московском клубе посчитали уход Кварацхелии незначительным и надеялись получить аналогичного игрока из своей молодежной команды.

«В клубе пошли разговоры: «Ничего страшного. У нас и в молодежке такие есть». А таких не было. Не только в «Локомотиве». Мне Владимир Гуцаев говорил: «В Грузии лет сорок не рождалось таких талантов, как Хвича»", — сказал Тищенко.

Напомним, Кварацхелия перешел в казанский «Рубин» летом 2019 года, заключив пятилетний контракт. С тех пор грузинский футболист провел за клуб 31 матч в РПЛ и стал одним из лидеров команды. На его счету 3 забитых гола и 5 голевых передач за два сезона в «Рубине». По итогам прошлого чемпионата страны, Кварацхелия был признан лучшим молодым футболистом РПЛ-2019/20.