Новости общества

09:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Сирии в результате теракта взорван газопровод

07:56, 24.08.2020
В Сирии в результате теракта взорван газопровод
Фото: кадр youtube.com

В Сирийской провинции Дамаск произошел взрыв на газопроводе, который привел к отключению электроэнергии на всей территории республики.

Взрыв произошел на участке газопровода между городами Думейр и Адра. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Как заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим, взрыв произошел в результате теракта. Также он сообщил, что подачу электроэнергии планируется возобновить в ближайшее время. Жизненно важные объекты уже снабжены электричеством, сообщает ТАСС.

Ранее в столице Ливана прогремел мощный взрыв.

ОбществоПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем