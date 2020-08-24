В Сирии в результате теракта взорван газопровод

В Сирийской провинции Дамаск произошел взрыв на газопроводе, который привел к отключению электроэнергии на всей территории республики.

Взрыв произошел на участке газопровода между городами Думейр и Адра. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Как заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим, взрыв произошел в результате теракта. Также он сообщил, что подачу электроэнергии планируется возобновить в ближайшее время. Жизненно важные объекты уже снабжены электричеством, сообщает ТАСС.

Ранее в столице Ливана прогремел мощный взрыв.

