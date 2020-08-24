Эксперты прогнозируют отток средств населения из банков

Фото: Ринат Назметдинов

Банковские вклады для физических лиц и депозиты для лиц юридических становятся все менее выгодными, так как со снижением ключевой ставки снижается и ставка по вкладам в банках, в том числе в Татарстане. В прошлом году до конца июня команда Эльвиры Набиуллиной повышала ключевую ставку, что отражалось на дороговизне кредитов, высоких ипотечных ставках и одновременно ставках по депозитам.



Эксперты считают, что российские банки могут продолжить снижать ставки по рублевым вкладам, что приведет к оттоку средств из кредитных организаций.



«Снижение ключевой ставки Центробанка и дешевые деньги — всегда помогают экономике, безусловно. Я думаю, лишь бы такие деньги были, и лишь бы население не изъяло свои деньги из банков, и не положило себе в карман куда-то, в этом сейчас как раз опасность есть», — считает гендиректор и владелец ООО «ТД «Акульчев».



Экономист Альберт Бикбов считает, что инструменты хранения и сбережения становятся сейчас невыгодными.



«Снижение ставки рефинансирования ЦБ — элемент стимулирующей денежно-кредитной политики, идет стимулирование спроса, активных инвестиций. Не надо забывать, что со снижением ключевой ставки снижаются и ставки по кредитам. Депозиты теряют свой смысл, но кредиты становятся все дешевле. Можно даже приветствовать льготную ставку ипотечного кредитования в 6,5%. Получается, ЦБ пытается разогнать активность в экономике, но экономисты говорят, что у этой политики существует своя опасная сторона. Может наступить момент, когда ставки придут к таким значениям нулевым, что дальше подобная стимулирующая политика перестанет иметь свой смысл. Простимулировать экономику путем снижения ставки станет невозможно, а стимулировать-то надо. Можно вспомнить экономику стран Еврозоны, когда ставки по депозитам докатились вообще до отрицательных значений. Тогда приходится роль стимулирования экономики брать на себя бюджету, а это тоже чревато, особенно сегодня, когда денег в бюджете для стимулирования экономического роста найти трудно», — считает Бикбов.

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