Названы направления, куда дешево можно слетать из Казани

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, куда россияне могут недорого улететь отдыхать в сентябре.

Сервис отметил, что чаще всего россияне искали билеты с вылетом из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Аналитики выяснили самые бюджетные направления для вылета из этих городов.



Самые доступные направления из Казани оказались в Москву и Санкт-Петербург — по 1,5 тысячи за билет. Из Петербурга за 1 050 рублей можно отправиться в Москву, а за 1,6 тыс. рублей отправиться в путешествие в Ярославль, Казань и Калининград.

Из Екатеринбурга самый дешевый билет обойдется в 2 тысячи рублей — в Москву и Уфу. Чуть дороже — за 2,6 тысячи — можно отправиться в Самару и Краснодар.

Из Новосибирска дешевле всего ехать в Томск и Барнаул, билет обойдется по 1,2 тысячи рублей, передает RT.



Ранее россияне стали искать билеты в Черногорию в девять раз чаще.

