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Лишенный сана схимонах направляет к стенам епархии «живой щит из верующих»

03:33, 24.08.2020
Лишенный сана схимонах направляет к стенам епархии «живой щит из верующих»
Фото: скриншот

Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) направляет к стенам епархии «живой щит из верующих людей». Об этом заявили Екатеринбургской епархии РПЦ.

«К стенам епархиального управления направляют, по сути, живой щит из верующих людей, искренне любящих и доверившихся схимонаху Сергию и не имеющих полноценного представления о происходящем», — заявили в епархии «РИА Новости».

Представители духовенства добавили, что верующие не знают, на каких основаниях Сергий был лишен сана и почему его последователи не имеют права причащаться в храмах РПЦ.

Ранее схимонах Сергий захватил женский монастырь в Среднеуральске. После этого он предложил президенту России Владимиру Путину передать власть в его руки.

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