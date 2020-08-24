Лишенный сана схимонах направляет к стенам епархии «живой щит из верующих»

Фото: скриншот

Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) направляет к стенам епархии «живой щит из верующих людей». Об этом заявили Екатеринбургской епархии РПЦ.

«К стенам епархиального управления направляют, по сути, живой щит из верующих людей, искренне любящих и доверившихся схимонаху Сергию и не имеющих полноценного представления о происходящем», — заявили в епархии «РИА Новости».

Представители духовенства добавили, что верующие не знают, на каких основаниях Сергий был лишен сана и почему его последователи не имеют права причащаться в храмах РПЦ.

Ранее схимонах Сергий захватил женский монастырь в Среднеуральске. После этого он предложил президенту России Владимиру Путину передать власть в его руки.

