Лишенный сана схиигумен Сергий предложил Путину передать ему власть

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Бывший уральский священник Сергий (Николай Романов), лишенный РПЦ сана схиигумена, предложил президенту России Владимиру Путину передать ему полномочия главы государства.

«Президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, схиигумену Сергию. Три дня — я наведу порядок в России», — заявил священник в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале представителя Сергия Всеволода Могучева.

Он добавил, что «ни крови, ни майданов, ни революций не будет», а у Путина было 20 лет на то, чтобы показать, «кто правит Россией».

3 июля Епархиальный суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия. Ранее он захватил женский монастырь в Среднеуральске.