Потерявший жену и сына при взрыве в Ярославле мужчина обратился к общественности

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Потерявший жену и сына при взрыве бытового газа в Ярославле Сергей Канатьев обратился к общественности. Он призвал помнить о безопасности при использовании газового оборудования.

Мужчина рассказал, что сын мечтал быть похожим на отца, он любил ходить за грибами, ему были интересны автомобили. Канатьев по работе бывает в квартирах ярославцев. По его словам, в домах людей иногда встречаются такие газовые плиты, состояние которых «не передать словами».

«Люди беспечно относятся к таким вопросам и не осознают, что это может унести чьи-то жизни… В этот раз трагедия коснулась родных и дорогих мне людей. Врагу такого не пожелаешь», — сказал мужчина.

Напомним, что в Ярославле при взрыве газа погибли три человека.



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