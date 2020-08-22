В Ярославле при взрыве газа погибли три человека
Число жертв взрыва бытового газа в Ярославле увеличилось до трех человек. Об этом сообщает МЧС по Ярославской области.
Газ взорвался на четвертом этаже дома. В результате взрыва в панельном доме обрушились перекрытия трех этажей. Погибли три человека, среди них есть ребенок. Пострадали 12 квартир.
Спасенных и эвакуированных жителей дома неравнодушные люди развозят до родственников.
Ранее было известно об одном погибшем.Общество Татарстан
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