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Twitter снова скрыл сообщение президента США как нарушающего правила

00:34, 24.08.2020
Twitter снова скрыл сообщение президента США как нарушающего правила
Фото: kremlin.ru

Соцсеть Twitter снова скрыла твит президента США Дональда Трампа как нарушающего правила.

Как сообщает RT, соцсеть отметила, что твит президента нарушает правила компании «в отношении гражданственности и честности выборов». В твите Трамп заявил, что «демократы теперь используют ящики» для голосования, которые позволяют несколько раз проголосовать одному человеку, а сами ящики не продезинфицированы.

Сейчас твит недоступен в ленте, однако его можно открыть после прочтения о предупреждении.

Сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри назвала своего брата жестоким человеком без принципов и лгуном.

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