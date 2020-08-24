Twitter снова скрыл сообщение президента США как нарушающего правила

Соцсеть Twitter снова скрыла твит президента США Дональда Трампа как нарушающего правила.

Как сообщает RT, соцсеть отметила, что твит президента нарушает правила компании «в отношении гражданственности и честности выборов». В твите Трамп заявил, что «демократы теперь используют ящики» для голосования, которые позволяют несколько раз проголосовать одному человеку, а сами ящики не продезинфицированы.

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020

Сейчас твит недоступен в ленте, однако его можно открыть после прочтения о предупреждении.



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