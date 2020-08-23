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Сестра Дональда Трампа назвала брата лгуном и жестоким человеком

09:34, 23.08.2020
Сестра Дональда Трампа назвала брата лгуном и жестоким человеком
Фото: kremlin.ru

Сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри назвала своего брата жестоким человеком без принципов и лгуном.

Washington Post опубликовал отрывки разговора Мэриэнн Трамп-Бэрри с племянницей Мэри Трамп. Во время разговора сестра Трампа рассказала, что Трамп «вообще ничего не читает» из докладов различных ведомств, и назвала его фальшивым человеком без принципов.

Племянница Трампа, дипломированный психолог написала книгу о президенте США. В книге она рассказывает, что 45-й президент США с детства демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах, передает «РИА Новости».

Ранее известный точностью прогнозов профессор США предсказал победу на выборах президента не Трампу.

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