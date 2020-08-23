Шесть человек пострадали при столкновении отечественных легковушек в Татарстане
В Татарстане шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей «Лада».
Авария произошла около шести часов вечера в в Рыбно-Слободском районе Татарстана на трассе М-7. В результате аварии пострадал пожилой мужчина, две женщины и три молодые девушки.
Пострадавших передали медикам скорой помощи, они доставлены в больницу, сообщает «Татар-Информ».
Ранее три человека пострадали в лобовом столкновении иномарки и «Лады» в Казани.
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