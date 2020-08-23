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Происшествия

Шесть человек пострадали при столкновении отечественных легковушек в Татарстане

23:23, 23.08.2020
Шесть человек пострадали при столкновении отечественных легковушек в Татарстане
Фото: Pixabay

В Татарстане шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей «Лада».

Авария произошла около шести часов вечера в в Рыбно-Слободском районе Татарстана на трассе М-7. В результате аварии пострадал пожилой мужчина, две женщины и три молодые девушки.

Пострадавших передали медикам скорой помощи, они доставлены в больницу, сообщает «Татар-Информ».

Ранее три человека пострадали в лобовом столкновении иномарки и «Лады» в Казани.

ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан
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